На кінець року профіцит газової групи вугілля складатиме 800 тис. тонн - Укргідроенерго
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В кінці 2017 року профіцит газової групи вугілля складатиме 800 тис. т. Про це в ефірі "112 Україна" заявив Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, передає УНН.
"Ми сьогодні розписали баланс з переходом блоків з антрацитової групи на газову групу і ми побачили, що у нас на кінець року є профіцит у 800 тис. т вугілля, тобто теплова генерація буде повністю забезпечена газовою групою вугілля з профіцитом",- сказав І.Сирота.
За його словами, до переведення на газову групу вугілля ТЕЦ, споживання антрацитового вугілля в Україні становило близько 9 млн т.
Як повідомляв УНН, в Україні споживання вугілля у березні впало майже на 38%.