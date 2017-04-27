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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На кінець року профіцит газової групи вугілля складатиме 800 тис. тонн - Укргідроенерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. В кінці 2017 року профіцит газової групи вугілля складатиме 800 тис. т. Про це в ефірі "112 Україна" заявив Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота, передає УНН.

На кінець року профіцит газової групи вугілля складатиме 800 тис. тонн - Укргідроенерго

"Ми сьогодні розписали баланс з переходом блоків з антрацитової групи на газову групу і ми побачили, що у нас на кінець року є профіцит у 800 тис. т вугілля, тобто теплова генерація буде повністю забезпечена газовою групою вугілля з профіцитом",- сказав І.Сирота.

За його словами, до переведення на газову групу вугілля ТЕЦ, споживання антрацитового вугілля в Україні становило близько 9 млн т.

Як повідомляв УНН, в Україні споживання вугілля у березні впало майже на 38%.

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