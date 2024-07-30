В Петропавловской Борщаговке задержаны мужчина и женщина, которые сожгли три автомобиля военных и волонтеров. Подозреваемые действовали по заказу, получив вознаграждение в 500 долларов США.
Правоохранители задержали мужчину с женщиной, которые сожгли машины военнослужащих и волонтеров в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
По данным следствия, 29 июля в селе Петропавловская Борщаговка мужчина с женщиной облили легковоспламеняющимся раствором и подожгли три машины. Одна из них принадлежала ВСУ, две - волонтеры должны были передать военным.
Свои действия они снимали на мобильный телефон, а видео отправили «заказчику».
Как сообщается, ранее к подозреваемым в Telegram обратился мужчина, который предложил поджигать автомобили Сил обороны. За такую «работу» обещал вознаграждение в 1000 долларов США, но фактически заплатил исполнителям половину.
Сейчас под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры им сообщено о подозрении по факту препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.
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