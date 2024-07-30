Правоохранители задержали в Харькове 18-летнего парня, который поджег по заказу автомобиль украинского военнослужащего. Кураторы мужчины, вероятно, являются представителями рф, считают в областной прокуратуре, сообщает УНН.

Детали

По данным следствия, ночью 26 июля на ул. Чеботарской в Холодногорском районе Харькова молодой человек поджег автомобиль "Land Rover Range Rover" камуфляжного цвета. Сделал это с помощью бутылки с легковоспламеняющейся смесью, которую приготовил заранее. Автомобиль выгорел дотла.

Злоумышленник скрылся с места преступления, однако правоохранители оперативно разоблачили молодого человека и задержали его.

Установлено, что подозреваемый, имея целью заработать денег, откликнулся на объявление с задачей выискивать автомобили украинских защитников и уничтожать транспортные средства. За успешно выполненное задание молодой человек получил 40 тысяч гривен - впрочем, эта сумма в несколько раз меньше, чем обещали "работодатели" - рассказали в прокуратуре.

Ему сообщили о подозрении по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

Сейчас правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений, а также принимают меры для установления "кураторов", - вероятно, с рф, - по заказу которых молодой человек совершал противоправные действия.

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