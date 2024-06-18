В Киевской области задержали 20-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 15-летней жительницы Вишневого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

По данным следствия, 20-летний житель Сумской области, который временно проживает на Киевщине, изнасиловал 15-летнюю жительницу Вишневого. Об изнасиловании сообщила мать девушки.

Оперативники установили, что молодой человек познакомился с потерпевшей в парке. Введя девушку в заблуждение, привел ее в арендованное жилье. После чего, по данным правоохранителей, "угрожая и применяя физическую силу, совершил в отношении несовершеннолетней действия сексуального характера".

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины и изъяли вещественные доказательства. Ему сообщено о подозрении по факту изнасилования несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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