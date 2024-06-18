В Сумской области двое мужчин получили по 10 лет лишения свободы за смертельное изнасилование товарища. Об этом сообщает Прокуратура Сумщины, передает УНН.

Детали

По публичному обвинению прокуроров Глуховского отдела Шосткинской окружной прокуратуры Сумской области, двое мужчин признаны виновными в изнасиловании товарища.

По публичному обвинению прокуроров Шосткинской окружной прокуратуры, установлено, что событие произошло 29 января 2024 года в рамках схватки между тремя знакомыми, которая возникла во время совместного употребления алкогольных напитков. Двое обвиняемых, используя предмет, изнасиловали хозяина дома, где они находились.

В результате полученных травм 57-летний мужчина скончался на следующий день в больнице. Обвиняемые признали свою вину и выразили раскаяние.

Суд вынес решение о наказании двух мужчин, приговорив их к 10 годам лишения свободы. Приговора суда они ждут за решеткой.

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