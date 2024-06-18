Двох чоловіків засуджено до 10 років за смертельне зґвалтування на Сумщині
Київ • УНН
Двох чоловіків засудили до 10 років позбавлення волі за смертельне зґвалтування під час п'яної сутички в Сумській області.
У Сумській області двоє чоловіків отримали по 10 років позбавлення волі за смертельне зґвалтування товариша. Про це повідомляє Прокуратура Сумщини, передає УНН.
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За публічного обвинувачення прокурорів Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури Сумської області, двох чоловіків визнано винними в зґвалтуванні товариша.
За публічним обвинуваченням прокурорів Шосткинської окружної прокуратури, встановлено, що подія трапилась 29 січня 2024 року у межах сутички між трьома знайомими, яка виникла під час спільного вживання алкогольних напоїв. Двоє обвинувачених, використовуючи предмет, зґвалтували господаря будинку, де вони перебували.
Внаслідок отриманих травм 57-річний чоловік помер наступного дня у лікарні. Обвинувачені визнали свою провину і висловили розкаяння.
Суд виніс рішення про покарання двох чоловіків, засудивши їх до 10 років позбавлення волі. На вирок суду вони чекають за ґратами.
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