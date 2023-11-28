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Авиакатастрофа в Броварах: пятерым подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 13:12  •  19646 просмотра

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Пятеро чиновников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предстанут перед судом за халатность, приведшую к авиакатастрофе, в которой погибло руководство Министерства внутренних дел, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Пятеро должностных лиц ГСЧС, которые являются подозреваемыми по делу гибели руководства МВД в авиакатастрофе, вскоре предстанут перед судом. Об этом в эфире телемарафона рассказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает корреспондент УНН.

Для того, чтобы доказать вину подозреваемых, были проведены десятки экспертиз, допрошены свидетелей, проведены следственные эксперименты. Был поминутно восстановлен день аварии, и для 100-процентной уверенности привлекались к работе иностранные эксперты, в том числе представителя французской компании разработчика вертолета

- сказала Татьяна Сапьян.

Она напомнила, что пятеро подозреваемых должностных лиц ГСЧС, которые обвиняются в служебной халатности и нарушении правил безопасности полетов, вскоре предстанут в зале суда. По обвинению в служебной халатности и нарушении правил безопасности полетов им грозит до 10 лет лишения свободы.

Детали авиакатастрофы

В январе этого года у главы МВД Дениса Монастырского был запланирован визит в Харьковскую и Днепропетровскую область. По данным ГБР, вопреки внутренним инструкциям и требованиям законодательства должностные лица ГСЧС, которые отвечали за организацию поездки, привлекли к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве и должен был реагировать на потенциальные угрозы на территории Киева и Киевской области.

В результате расследования выяснилось, что воздушное судно не имело разрешений, чтобы выполнять полеты кроме как по Киеву и области. Кроме того, командир экипажа не имел соответствующих допусков и сертификатов к полетам в непогоду, а также не получил метеорологических данных по всему запланированному маршруту.

На графической реконструкции, которую представило ГБР, видно, что из-за плохой погоды вертолетчик был вынужден лететь низко над городом Бровары. Когда командир экипажа неожиданно увидел перед собой многоэтажку, то резко поднялся вверх, из-за чего потерял ориентацию в пространстве в плохих погодных условиях. Он пытался совершить маневр облета, но так сложилось, что после завершения облета вертолет упал на здание детского сада. Кроме пассажиров вертолета и членов экипажа, погиб малолетний ребенок и четыре женщины, которые находились в саду. Ранения получил 31 человек, из которых 13 детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве похоронили Дениса Монастырского и его коллег, погибших в авиакатастрофе

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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Airplane crash in Brovary: five suspects face up to 10 years in prison
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Авиакатастрофа в Броварах: пятерым подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы

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