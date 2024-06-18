На Київщині взяли під варту чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 15-річної дівчини
Київ • УНН
У Київській області було заарештовано 20-річного чоловіка з Сумської області, який зґвалтував 15-річну дівчинку з Вишневого, заманивши її до орендованої квартири.
У Київській області затримали 20-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 15-річної мешканки Вишневого. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
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За даними слідства, 20-річний мешканець Сумської області, який тимчасово проживає на Київщині, зґвалтував 15-річну мешканку Вишневого. Про до зґвалтування повідомила матір дівчини.
Оперативники встановили, що молодик познайомився з потерпілою у парку. Ввівши дівчину в оману, привів її в орендоване житло. Після чого, за даними правоохоронців, "погрожуючи та застосовуючи фізичну силу, вчинив щодо неповнолітньої дії сексуального характеру".
Правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили речові докази. Йому повідомлено про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).
Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.
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