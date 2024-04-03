На Киевщине водитель Volkswagen навеселе врезался в автомобиль "ВАЗ": четыре человека пострадали

Вчера вечером в Василькове Киевской области, водитель "Volkswagen", находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не предоставил преимущество в движении встречному транспорту "ВАЗ". В результате ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали. Об этом передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

"Авария случилась, 2 апреля в городе Васильков, около 21 часа. Правоохранители предварительно установили, что 47-летний водитель "Volkswagen", находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не предоставил преимущество в движении встречному транспорту "ВАЗ"", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 19-летний водитель "ВАЗ" и трое пассажиров получили телесные повреждения различной степени и госпитализированы в больницу.

Напомним

В Черновцах, в час ночи, водитель Skoda проигнорировал требование об остановке от патрульных и пытался скрыться, но не справился с управлением, - выехал на бордюрный камень. Драггер показал состояние опьянения фигуранта ДТП, который, кроме того, пересел на пассажирское место и утверждал, что будто спал. Кроме него в салоне авто патрульные также обнаружили женщину с 2-летним ребенком.