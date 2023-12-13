На Киевщине в результате взрыва газа один человек погиб, еще один пострадал

В Обуховском районе Киевской области из-за взрыва газа в частной хозяйственной постройке пострадали два человека, одного из них не удалось реанимировать. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Происшествие произошло сегодня утром в Обуховском районе. В результате утечки природного газа произошел взрыв в частной хозяйственной постройке. Под завалами находились женщина и мужчина.

Спасатели деблокировали их из-под завалов и передали медикам.

После проведенных реанимационных мероприятий спасти жизнь мужчины на удалось, указали в ГСЧС.