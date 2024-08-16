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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 15:15  •  5926 просмотра

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Правительство зарегистрировало индустриальный парк "КИТ" в Буче, который будет специализироваться на перерабатывающей промышленности. На строительство планируется привлечь более 1,75 млрд грн частных и кредитных средств.

Киевщина расширяет сеть индустриальных парков. Правительство внесло в Реестр парк "КИТ", который будет расположен в Буче. Сейчас в области уже зарегистрировано 13 таких парков. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Индустриальный парк "КИТ" в Буче будет специализироваться на перерабатывающей промышленности. Здесь будут производить строительные изделия из пластмассы, металлические двери и окна. На строительство планируется привлечь более 1,75 млрд грн. Это частные и кредитные средства.

Київщина: у Вишгородському районі з’явиться новий індустріальний парк20 июля 2024, 14:26 • 19795 просмотров

"Киевщина активно работает над созданием индустриальных парков. Это инициатива, которая имеет потенциал не только для улучшения бизнес-климата, но и для существенного повышения качества жизни людей.

Несмотря на войну, Киевщина создает все возможности для привлечения инвестиций, что стимулирует создание новых рабочих мест и условия для развития экономики", - добавил Руслан Кравченко.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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