На Киевщине уже зарегистрировано 13 индустриальных парков

Киевщина расширяет сеть индустриальных парков. Правительство внесло в Реестр парк "КИТ", который будет расположен в Буче. Сейчас в области уже зарегистрировано 13 таких парков. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Индустриальный парк "КИТ" в Буче будет специализироваться на перерабатывающей промышленности. Здесь будут производить строительные изделия из пластмассы, металлические двери и окна. На строительство планируется привлечь более 1,75 млрд грн. Это частные и кредитные средства.

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"Киевщина активно работает над созданием индустриальных парков. Это инициатива, которая имеет потенциал не только для улучшения бизнес-климата, но и для существенного повышения качества жизни людей.

Несмотря на войну, Киевщина создает все возможности для привлечения инвестиций, что стимулирует создание новых рабочих мест и условия для развития экономики", - добавил Руслан Кравченко.