На Киевщине уже более суток продолжается ликвидация пожара на промпредприятии: фото

На промышленном предприятии под Киевом более суток несколько сотен спасателей, почти 100 единиц техники продолжают ликвидировать пожар, - последствия ракетного обстрела со стороны российских вооруженных сил. Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Детали

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что ликвидация пожара на промышленном предприятии в Киевской области по состоянию на 15:00 продолжается.

Указывается, что на месте работает 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.

Напомним,

УНН сообщал, что к ликвидации пожара, возникшего в результате атаки сс рф 12 июня, привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци и государственного предприятия "Борисполь".