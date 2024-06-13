На Киевщине уже более суток продолжается ликвидация пожара на промпредприятии: фото
Киев • УНН
Пожарные уже более суток борются с пожаром на промышленном предприятии под Киевом, вызванным российским ракетным обстрелом, привлекая к тушению 249 спасателей и 98 единиц техники.
На промышленном предприятии под Киевом более суток несколько сотен спасателей, почти 100 единиц техники продолжают ликвидировать пожар, - последствия ракетного обстрела со стороны российских вооруженных сил. Пишет УНН с ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Детали
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что ликвидация пожара на промышленном предприятии в Киевской области по состоянию на 15:00 продолжается.
Указывается, что на месте работает 249 спасателей, 98 единиц техники, четыре пожарных поезда.
Напомним,
УНН сообщал, что к ликвидации пожара, возникшего в результате атаки сс рф 12 июня, привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци и государственного предприятия "Борисполь".