На Київщині вже понад добу триває ліквідація пожежі на промпідприємстві: фото
Київ • УНН
Пожежники вже більше доби борються з пожежею на промисловому підприємстві під Києвом, спричиненою російським ракетним обстрілом, залучивши до гасіння 249 рятувальників та 98 одиниць техніки.
На промисловому підприємстві під Києвом понад добу декілька сотень рятувальників, майже 100 одиниць техніки продовжують ліквідовувати пожежу, - наслідки ракетного обстрілу з боку російських збройних сил. Пише УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
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У Державній службі Украї́ни з надзвичайних ситуацій заявили, що ліквідація пожежі на промисловому підприємстві у Київській області станом на 15:00 триває.
Вказується, що на місці працює 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що до ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок атаки зс рф 12 червня, залучено пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці та державного підприємства "Бориспіль".