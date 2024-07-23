Киев • УНН
Двое 20-летних жителей Бучанского района подменили компьютерные комплектующие на почте. Подозреваемые задержаны, им грозит до 3 лет лишения свободы за мошенничество.
Подменили товар на почте на общую сумму более 85 000 гривен. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.
Детали
Недавно оперативники Вышгородщины разоблачили дуэт мошенников, которые подменили ценный товар в одном из отделений почтовой компании. Теперь фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
По информации правоохранителей, в почтовое отделение поступила посылка с комплектующими к компьютеру на общую сумму более 85 000 гривен. Когда в отделение пришел мужчина для получения своих заказов, его товарищ ждал на улице. Заказчик решил провести предварительный осмотр посылок. После проверки он отказался от получения компьютерной техники, но забрал другое отправление и покинул отделение.
Работники почты заметили, что драгоценный товар был подменен на коробку, похожую по габаритам и характеристикам. Это вызвало подозрение у сотрудников почты, которые сразу сообщили правоохранителям.
Следователи криминальной полиции оперативно обнаружили и задержали двух подозреваемых - 20-летних жителей Бучанского района. Они задержаны по подозрению в совершении мошенничества по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).
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