Подменили товар на почте на общую сумму более 85 000 гривен. Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.

Детали

Недавно оперативники Вышгородщины разоблачили дуэт мошенников, которые подменили ценный товар в одном из отделений почтовой компании. Теперь фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

По информации правоохранителей, в почтовое отделение поступила посылка с комплектующими к компьютеру на общую сумму более 85 000 гривен. Когда в отделение пришел мужчина для получения своих заказов, его товарищ ждал на улице. Заказчик решил провести предварительный осмотр посылок. После проверки он отказался от получения компьютерной техники, но забрал другое отправление и покинул отделение.

Работники почты заметили, что драгоценный товар был подменен на коробку, похожую по габаритам и характеристикам. Это вызвало подозрение у сотрудников почты, которые сразу сообщили правоохранителям.

Следователи криминальной полиции оперативно обнаружили и задержали двух подозреваемых - 20-летних жителей Бучанского района. Они задержаны по подозрению в совершении мошенничества по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

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