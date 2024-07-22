В Донецкой области во время боевых действий отключалась воздушная линия, в результате чего под землей оказались 57 работников. Их уже вывели на поверхность. Об этом в понедельник сообщили в Минэнерго, передает УНН.

В Донецкой области во время боевых действий отключалась воздушная линия. В результате обесточилась подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители, а также шахта. Под землей находились 57 работников, их вывели на поверхность. Все потребители запитаны - рассказали в Минэнерго.

Также по данным ведомства, в Херсонской области в результате боевых действий отключена воздушная линия из-за обрыва проводов. При этом обесточены бытовые потребители.

В Запорожской области возле высоковольтной подстанции обнаружен дрон неустановленного типа. Вызваны ГСЧС и полиция, дрон убрали.

Состояние сетей

Как сообщается, в Киевской области отключалась высоковольтная воздушная линия. Причина - повреждение на участке, который проходит по территории беларуси (после 24.02.22 украинские энергетики не имеют доступа к ее обслуживанию).

В Сумской области, как сообщается, отключалась высоковольтная воздушная линия, в результате чего обесточивалась кабельная линия и присоединенная к ней газотурбинная установка. Линия включена в работу, все запитаны.

В Полтавской области в результате технологических нарушений также отключалась высоковольтная воздушная линия. При этом обесточивалось несколько подстанций, что привело к нарушению технологии производственного процесса на одном из предприятий. Всех потребителей уже запитали.

В Донецкой области отключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанций и бытовых потребителей.

В Днепропетровской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции и предприятие, что привело к нарушению технологии производственного процесса. Предприятие запитано по резервной схеме.

Чрезвычайные ситуации

Также в Минэнерго сообщили, что в Ровенской области во время разгрузки щебня кузов автомобиля приблизился к проводу воздушной линии на недопустимое расстояние, в результате чего был смертельно поражен электрическим током человек, находившийся возле автомобиля.

Сегодня с 18:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений света, импорт планируется из 5 стран - Укрэнерго