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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня с 18:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений света, импорт планируется из 5 стран - Укрэнерго

Сегодня с 18:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений света, импорт планируется из 5 стран - Укрэнерго

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 07:34  •  26287 просмотра

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Сегодня в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии в течение суток. С 18:00 до 23:00 будут применяться три очереди отключений, в остальное время - две. Планируется импорт электроэнергии из 5 стран.

Сегодня, 22 июля, будет применяться ограничение потребления электроэнергии в течение всех суток. При этом с 18:00 до 23:00  будут действовать три очереди отключений. В остальное время - две. Импорт планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Об этом в понедельник сообщили в Укрэнерго, передает УНН.  

Потребление

Сегодня, 22 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 действуют две очереди отключений, с 18:00 до 23:00 - три очереди

- говорится в сообщении Укрэнерго.

Последствия атак россиян на энергообъекты

Вчера обломки российского БПЛА повредили оборудование на высоковольтном объекте "Укрэнерго" в северном регионе. Обесточивания потребителей не было. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Аварийная помощь

Вчера с 12:00 до 16:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, были активированы поставки электроэнергии из энергосистемы Польши в Украину.

Импорт и экспорт

Планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 24 982 МВт*ч с максимальной мощностью 1239 МВт.

Экспорт не происходит и не предполагается.

Сети "Укрэнерго" и облэнерго

На утро остаются без энергопитания из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично 533 населенных пункта.

Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Херсонской областях. Есть повреждения сетей в Запорожской области, впрочем - обесточиваний не было.

По техническим причинам обесточивались потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской областях.

С понедельника проверят еще 5 областей и Киев на соблюдение справедливого распределения электроэнергии19 июля 2024, 13:35 • 38148 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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