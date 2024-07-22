Сегодня с 18:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений света, импорт планируется из 5 стран - Укрэнерго
Киев • УНН
Сегодня в Украине будут действовать ограничения потребления электроэнергии в течение суток. С 18:00 до 23:00 будут применяться три очереди отключений, в остальное время - две. Планируется импорт электроэнергии из 5 стран.
Сегодня, 22 июля, будет применяться ограничение потребления электроэнергии в течение всех суток. При этом с 18:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений. В остальное время - две. Импорт планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Об этом в понедельник сообщили в Укрэнерго, передает УНН.
Потребление
Сегодня, 22 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 05:00 до 18:00 и с 23:00 до 24:00 действуют две очереди отключений, с 18:00 до 23:00 - три очереди
Последствия атак россиян на энергообъекты
Вчера обломки российского БПЛА повредили оборудование на высоковольтном объекте "Укрэнерго" в северном регионе. Обесточивания потребителей не было. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Аварийная помощь
Вчера с 12:00 до 16:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, были активированы поставки электроэнергии из энергосистемы Польши в Украину.
Импорт и экспорт
Планируется в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 24 982 МВт*ч с максимальной мощностью 1239 МВт.
Экспорт не происходит и не предполагается.
Сети "Укрэнерго" и облэнерго
На утро остаются без энергопитания из-за боевых действий и по другим причинам полностью и частично 533 населенных пункта.
Из-за боевых действий: есть обесточивание в Донецкой, Херсонской областях. Есть повреждения сетей в Запорожской области, впрочем - обесточиваний не было.
По техническим причинам обесточивались потребители в Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской областях.
С понедельника проверят еще 5 областей и Киев на соблюдение справедливого распределения электроэнергии19 июля 2024, 13:35 • 38148 просмотров