Со следующей недели Госэнергонадзор начнет проверку по соблюдению справедливого распределения электроэнергии в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях. Об этом сообщает Государственная инспекция энергетического надзора Украины, передает УНН.

«Начиная с 22 июля, Госэнергонадзор начинает проверки в г. Киев, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях», - говорится в сообщении.

Дополнение

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук сообщала, что на этой неделе в шести областях были проведены проверки по соблюдению справедливого распределения электроэнергии. В каждой из областей выявлены нарушения. Больше всего нарушений в Днепропетровской и Житомирской областях.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине будет улучшен алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света.