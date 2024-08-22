На Киевщине ночью работала ПВО: без попаданий и пострадавших
Киев • УНН
Ночью силы ПВО сбили российские дроны над Киевской областью. Попаданий в объекты инфраструктуры и пострадавших не зафиксировано, обломки упали вне населенных пунктов.
Армия рф в ночь на 22 августа пытались атаковать дронами Киевскую область, работали силы противовоздушной обороны, попаданий и пострадавших не зафиксировано. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
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По его словам, попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют.
Обломки сбитых целей фиксируются за пределами населенных пунктов.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий атаки.
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