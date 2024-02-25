На Киевщине наблюдается группа вражеских БпЛА
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении группы беспилотников "Шахед" иранского производства в Киевской области.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о группе "Шахедов" в Киевской области, передает УНН.
"Шахеды" с Полтавщины летят в направлении Киевской области25 февраля 2024, 03:14 • 18447 просмотров
На Киевщине наблюдается группа вражеских БпЛА
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении группы беспилотников "Шахед" иранского производства в Киевской области.
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