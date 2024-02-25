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На Киевщине наблюдается группа вражеских БпЛА

На Киевщине наблюдается группа вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 05:18  •  5406 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении группы беспилотников "Шахед" иранского производства в Киевской области.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о группе "Шахедов" в Киевской области, передает УНН.

"Шахеды" с Полтавщины летят в направлении Киевской области25 февраля 2024, 03:14 • 18447 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКиев
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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
khesa-shakhed-136Шахед-136
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На Киевщине наблюдается группа вражеских БпЛА

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении группы беспилотников "Шахед" иранского производства в Киевской области.

Война •   •  5406 просмотра
На Киевщине наблюдается группа вражеских БпЛА

"Выборы" на ВОТ: рф одобрила досрочное голосование для оккупационных войск

Центральная избирательная комиссия рф одобрила проведение досрочного голосования в феврале для российских оккупационных войск на оккупированных территориях Украины для избрания президента рф на передвижных и стационарных избирательных участках.

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"Выборы" на ВОТ: рф одобрила досрочное голосование для оккупационных войск

В дронах украинского производства будет ИИ - Ермак

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и CEO немецкой компании Helsing GmbH заключили Меморандум по искусственному интеллекту в украинских беспилотниках.

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В дронах украинского производства будет ИИ - Ермак

25 февраля: День инженерно-авиационной службы ВСУ, День револьвера

25 февраля в Украине отмечается День инженерно-авиационной службы ВСУ, который чествует специалистов, обслуживающих украинские самолеты и готовящих их к выполнению боевых задач.

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25 февраля: День инженерно-авиационной службы ВСУ, День револьвера

Украинские ВВС обнаружили иранские беспилотники "Шахед" в 3 областях

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении беспилотников "Шахед" иранского производства в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

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Украинские ВВС обнаружили иранские беспилотники "Шахед" в 3 областях

Правительство Великобритании обвинили в сокрытии "золотых виз" для российских олигархов

Министерство внутренних дел Великобритании обвиняют в сокрытии деталей визовой схемы, которая позволила российским олигархам, попавшим под санкции, получить вид на жительство в Великобритании с помощью инвестиционных виз.

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Правительство Великобритании обвинили в сокрытии "золотых виз" для российских олигархов

"Шахеды" с Полтавщины летят в направлении Киевской области

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что вражеские "Шахеды" из Полтавской области отправились в сторону Киевской.

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"Шахеды" с Полтавщины летят в направлении Киевской области

В Австрии будет экспонироваться уникальная украинская выставка "In the Eye of the Storm. Модернизм в Украине"

Выставка представит модернистские художественные течения в Украине начала 20-го века через шедевры из киевских, львовских и харьковских музеев.

Культура •   •  13552 просмотра
В Австрии будет экспонироваться уникальная украинская выставка "In the Eye of the Storm. Модернизм в Украине"

Воздушные силы сообщили об обнаружении беспилотников в Винницкой и Полтавской областях

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об обнаружении беспилотников Shahed иранского производства в Винницкой и Полтавской областях.

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Воздушные силы сообщили об обнаружении беспилотников в Винницкой и Полтавской областях

Группы мужчин пытались нелегально пересечь границу со Словакией

Несколько групп мужчин незаконно пытались попасть в Словакию из Украины и были задержаны пограничниками.

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Группы мужчин пытались нелегально пересечь границу со Словакией