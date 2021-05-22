На Храмовой горе снова столкнулись палестинцы и полиция: задержаны более десятка человек

Детали

Десятки тысяч палестинцев собрались на Храмовой горе для молитвы 21 мая. После окончания тысячи скандировали лозунги и поднимали палестинские флаги. В некоторых палестинских отчетах утверждается, что столкновения возникли тогда, когда израильская полиция пыталась конфисковать палестинские флаги, которыми размахивали поклонники.

Полиция использовала светошумовые гранаты, пытаясь очистить площадь. На месте были задержаны более десятка палестинцев.

По данным израильской полиции, офицеры сдерживали беспорядки палестинских верующих на месте происшествия.

Цитата

“Сразу после полуденной молитвы сотни молодых людей на Храмовой горе вспыхнули беспорядки, в том числе метания камней и бросание коктейля Молотова в силовиков”, — говорится в заявлении полиции Израиля.

Схватки стали первым испытанием режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

بالق.نابل الصوتية .. لحظة استهداف قوات الاحتلال للفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/PELTrIgMgX

Дополнительно

Храмовая гора является самым святым местом в иудаизме, как местом обоих библейских храмов. Это праздник для мусульман как место третьей святейшей святыни в исламе — мечети Аль-Акса. Пытаясь избежать дальнейших конфронтаций, израильские власти пока запретили доступ еврейских посетителей к Храмовой горы. Многие палестинцы рассматривают визиты как провокацию, тогда как евреи заявляют, что реализуют свое право посещать святое место иудаизма, хотя Израиль не позволяет евреям молиться там.

Ситуация в регионе

Конфликт в регионе резко обострился после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжались с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили , что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено в общей сложности более 4340 ракет.

Израиль и радикальное движение ХАМАС в ночь на пятницу, 21 мая, согласились ввести режим прекращения огня, вступил в силу в 2:00 ночи по Киеву.

Медики из Газы сообщают , что с начала нового обострения конфликта состоянию на 20 мая погибли 230 палестинцев, 65 среди которых — дети. Еще 1710 палестинцев были ранены. Израиль сообщил о 12 погибших.

Израиль и радикальное движение ХАМАС в ночь на пятницу, 21 мая, договорились прекратить огонь.