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The Guardian

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На Храмовій горі знову зіткнулися палестинці та поліція: затримали більше десятка осіб

Київ • УНН

 • 16479 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Через кілька годин після припинення вогню в Ізраїлі на Храмовій горі зіткнулися палестинці та поліція. Про це пише УНН з посиланням на The Тimes of Israel.

На Храмовій горі знову зіткнулися палестинці та поліція: затримали більше десятка осіб

Деталі

Десятки тисяч палестинців зібрались на Храмовій горі для молитви 21 травня. Після закінчення тисячі скандували гасла та піднімали палестинські прапори. У деяких палестинських звітах стверджується, що сутички виникли тоді, коли ізраїльська поліція намагалася конфіскувати палестинські прапори, якими розмахували прихильники.

Поліція використовувала світлошумові гранати, намагаючись очистити площу. На місці було затримано більше десятка палестинців.

За даними ізраїльської поліції, офіцери стримували заворушення палестинських віруючих на місці події.

Цитата

“Одразу після полуденної молитви сотні молодих людей на Храмовій горі спалахнули заворушення, в тому числі метання каменів та кидання коктейлю Молотова в силовиків”, — йдеться в заяві поліції Ізраїлю.

Сутички стали першим випробуванням режиму припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС.

بالقـ.ـنابل الصوتية.. لحظة استهداف قوات الاحتلال للفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى pic.twitter.com/PELTrIgMgX

— AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 21, 2021

Додатково

Храмова гора є найсвятішим місцем в іудаїзмі, як місцем обох біблійних храмів. Це свято для мусульман як місце третьої найсвятішої святині в ісламі — мечеті Аль-Акса. Намагаючись уникнути подальших конфронтацій, ізраїльська влада поки що заборонила доступ єврейських відвідувачів до Храмової гори. Багато палестинців розглядають візити як провокацію, тоді як євреї заявляють, що реалізують своє право відвідувати найсвятіше місце іудаїзму, хоча Ізраїль не дозволяє євреям молитися там.

Ситуація у регіоні

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль ухвалив рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, у результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривали з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено загалом понад 4 340 ракет.

Ізраїль і радикальний рух ХАМАС у ніч на п'ятницю, 21 травня, погодилися запровадити режим припинення вогню, він набув чинності о 2 годині ночі за Києвом.

Медики з Гази повідомляють, що з початку нового загострення конфлікту станом на 20 травня загинули 230 палестинців, 65 серед яких — діти. Ще 1710 палестинців були поранені. Ізраїль повідомив про 12 загиблих. 

Ізраїль і радикальний рух ХАМАС у ніч на п'ятницю, 21 травня, домовилися припинити вогонь.

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