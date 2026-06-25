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На Хмельницкой АЭС проводят следственные действия - в "Энергоатоме" объяснили, что происходит

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

На площадке Хмельницкой АЭС 25 июня правоохранители проводят следственные действия, касающиеся закупок в предыдущие годы. Энергоатом предоставляет необходимую документацию, работа станции продолжается в штатном режиме.

На Хмельницкой АЭС проводят следственные действия - в "Энергоатоме" объяснили, что происходит

На площадке Хмельницкой атомной электростанции 25 июня уполномоченные правоохранительные органы проводят следственные действия, касающиеся закупок в предыдущие годы. Об этом сообщили в АО НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

Детали

По информации компании, "Энергоатом" предоставляет правоохранителям необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства Украины.

В обществе заявили, что заинтересованы во всестороннем, объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств дела.

Энергоатом обеспечивает полное содействие работе правоохранительных органов, предоставляет всю необходимую документацию и информацию в соответствии с требованиями законодательства Украины

 - говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули, что действующее руководство придерживается принципов прозрачности и подотчетности в управлении и поддерживает надлежащую правовую оценку всех возможных нарушений независимо от времени их совершения.

Кроме того, в компании заверили, что следственные действия не влияют на производственные процессы и безопасность эксплуатации объекта. Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме и продолжает обеспечивать безопасную эксплуатацию энергоблоков и производство электроэнергии для нужд государства.

Напомним

В феврале 2026 года в самом "Энергоатоме" во время аудита выявили ряд нарушений. Отдельно проверяли законность начисления зарплаты руководству.

Александра Василенко

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