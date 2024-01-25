В Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковушка, погибла 5-летняя девочка

В Хмельницкой области столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в ДТП погибла 5-летняя девочка, сообщили в ГУНП в Хмельницкой области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 24 января около 12:30 часов на трассе "Житомир - Черновцы" в селе Мицивцы Каменец-Подольского района.

"22-летний житель Ивано-Франковской области, управляя грузовиком Mercedes-Benz, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf под управлением 37-летнего жителя села Стриховцы Солобковецкой тергромады", - говорится в сообщении.

"В результате ДТП 5-летняя дочь водителя Volkswagen Golf погибла на месте происшествия", - сообщили в полиции.

Его 37-летняя жена, как сообщается, получила телесные повреждения и была госпитализирована в Дунаевецкую многопрофильную больницу.

По данному факту следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

Водителя грузовика задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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