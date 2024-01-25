На Хмельниччині зіткнулися вантажівка та легковик, загинула 5-річна дівчинка
Київ • УНН
У Хмельницькій області, Україна, вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем, внаслідок чого загинула 5-річна дівчинка. Водій вантажівки затриманий, ведеться розслідування.
На Хмельниччині зіткнулися вантажівка та легковий автомобіль, у ДТП загинула 5-річна дівчинка, повідомили у ГУНП у Хмельницькій області, пише УНН.
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ДТП сталася 24 січня близько 12:30 години на трасі "Житомир - Чернівці" в селі Міцівці Кам’янець-Подільського району.
"22-річний житель Івано-Франківської області, керуючи вантажівкою Mercedes-Benz, допустив зіткнення із автомобілем Volkswagen Golf під керуванням 37-річного жителя села Стріхівці Солобковецької тергромади", - ідеться у повідомленні.
"У результаті ДТП 5-річна дочка водія Volkswagen Golf загинула на місці події", - повідомили у поліції.
Його 37-річна дружина, як повідомляється, отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.
За цим фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) і наразі встановлюють усі обставини події.
Водія вантажівки затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
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