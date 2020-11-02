В Хмельницкой области столкнулись два грузовика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Хмельницкой области возле поселка Войтовцы столкнулись два грузовика, одного пострадавшего водителя доставали спасатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
"1 ноября в 04:20 в Службу спасения поступило сообщение, что в пгт Войтовцы Волочисского района Хмельницкой области произошла авария. Столкнулись два грузовика Renault Premium и Scania. Поэтому, необходимо было деблокировать пострадавшего водителя из Renault, ведь столкновение произошло с прицепом грузовика Scania", - говорится в сообщении.
Так, спасатели с помощью специнструмента деблокировали пострадавшего 27-летнего водителя из покореженной кабины грузовика и передали его работникам экстренной медпомощи.
Также, для предотвращения возникновения возгорания, были отключены аккумуляторные батареи автомобилей, остатки горюче-смазочных материалов смыты с проезжей части.
Напомним, в Раздельнянском районе Одесской области легковушка Volkswagen Golf врезалась в грузовик - вследствие аварии пострадали два пассажира и погиб один человек.