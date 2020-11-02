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На Хмельниччині зіткнулися дві вантажівки

На Хмельниччині зіткнулися дві вантажівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Хмельниччині біля селища Війтівці зітнулися дві вантажівки, одного потерпілого водія діставали рятувальники. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Хмельницькій області.

"1 листопада о 04:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в смт Війтівці Волочиського району Хмельницької області сталася автопригода. Зіткнулися дві вантажівки Renault Premium та Scania. Тож, необхідно було деблокувати потерпілого водія з Renault, адже зіткнення відбулося з причепом вантажівки Scania", - йдеться у повідомленні.

Так, рятувальники за допомогою спецінструментів деблокували потерпілого 27-річного водія з понівеченої кабіни вантажівки та передали його працівникам екстреної меддопомоги.

Також, для запобігання виникнення загоряння, було відключено акумуляторні батареї автомобілів, залишки паливо-мастильних матеріалів змито з проїжджої частини.

Нагадаємо, у Роздільнянському районі Одещини легковик Volkswagen Golf в'їхав у вантажівку - внаслідок аварії постраждали два пасажири та загинула одна людина.

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