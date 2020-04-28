В Хмельницкой области женщина в течение 14 лет получала пенсию умерших родственников
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Хмельницкой области будут судить женщину, которая в течение 14 лет получала пенсию умерших родственников и завладевала денежными средствами Пенсионного фонда Украины на сумму 250 тыся гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении хмельнитчанки, которая путем обмана завладевала денежными средствами Пенсионного фонда Украины на сумму около четверти миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Так, досудебным расследованием, проведенным под процессуальным руководством местной прокуратуры следственным отделом Хмельницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в области, установлено, что мать и бабушка хмельнитчанки состояли на учете в отделе социального обеспечения Городецкой райгосадминистрации и получали пенсии по возрасту.
В дальнейшем, по заявлениям пенсионеров, которые уполномочили свою внучку и дочь получать эти средства в отделении почтовой связи или по месту фактического проживания, проведения выплат переведено в город Хмельницкий.
В 2001 году умерла мать, а в 2003 - бабушка женщины, однако ни в одном из этих случаев в органы регистрации актов гражданского состояния и Управление Пенсионного фонда Украины в городе Хмельницком о фактах смерти никто не сообщил, а обвиняемая продолжила получать пенсионные выплаты на их имя.
По данным прокуратуры, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, используя доверенности, путем обмана работников отделения почтовой связи, женщина почти за 14 лет завладела денежными средствами Пенсионного фонда Украины на общую сумму 230 тыс. грн.
"По результатам досудебного расследования собрано достаточно доказательств совершения указанным лицом уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, причинившее значительный ущерб потерпевшему, и совершенное повторно)", - отметили в прокуратуре.
Санкция статьи инкриминируемого преступления предусматривает альтернативные наказания в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до трех лет.
Напомним, в Донецкой области разоблачили преступную группу, которая подозревается в том, что завладела почти 5,7 млн грн средств, выделенных на помощь родственникам умерших пенсионеров.