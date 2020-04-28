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На Хмельниччині жінка протягом 14 років отримувала пенсію померлих родичів

На Хмельниччині жінка протягом 14 років отримувала пенсію померлих родичів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Хмельниччині судитимуть жінку, яка протягом 14 років отримувала пенсію померлих родичів та заволодівала грошовими коштами Пенсійного фонду України на суму 250 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно хмельничанки, яка шляхом обману заволодівала грошовими коштами Пенсійного фонду України на суму близько чверті мільйона гривень", - сказано у повідомленні.

Так, досудовим розслідуванням, проведеним за процесуального керівництва місцевої прокуратури слідчим відділом Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в області, встановлено, що матір та бабуся хмельничанки перебували на обліку у відділі соціального забезпечення Городоцької райдержадміністрації та отримували пенсії за віком.

В подальшому, за заявами пенсіонерів, які уповноважили свою онуку та дочку отримувати ці кошти у відділенні поштового зв’язку або за місцем фактичного проживання, проведення виплат переведено у місто Хмельницький.

У 2001 році померла мати, а у 2003 – бабуся жінки, однак у жодному з цих випадків органи реєстрації актів цивільного стану та Управління Пенсійного фонду України в місті Хмельницькому про факти смерті ніхто не повідомив, а обвинувачена продовжила отримувати пенсійні виплати на їх ім’я.

За даними прокуратури, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, використовуючи довіреності, шляхом обману працівників відділення поштового зв’язку, жінка майже за 14 років заволоділа грошовими коштами Пенсійного фонду України на загальну суму 230 тис. грн.

"За результатами досудового розслідування зібрано достатньо доказів вчинення вказаною особою кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, та вчинене повторно)", - зазначили в прокуратурі.

Санкція статті інкримінованого злочину передбачає альтернативні покарання у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі строком до трьох років.

Нагадаємо, на Донеччині викрили злочинну групу, яка підозрюється у тому, що заволоділа майже 5,7 млн грн коштів, виділених на допомогу родичам померлих пенсіонерів.

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