В Хмельницкой области задержали 50-летнюю сутенершу

В ведомстве рассказали корреспонденту УНН, что 50-летнюю жительницу области задержали "на горячем". Женщина наладила целую систему предоставления интимных услуг дальнобойщикам, которые останавливались на ночлег на территории одной из парковок в Хмельницком районе.

В ходе оперативно-профилактической отработки работниками отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, работниками ГУ НПУ области было установлено, что женщина управляла несколькими девушками легкого поведения. За сутенерские услуги она получала 150-200 гривен от водителя. Еще 100 гривен с каждого "клиента" сутенерше платили проститутки. Сами же "жрицы любви" оценивали свои услуги в 250-300 гривен.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.2 ст. 303 УК. Проводится досудебное расследование.