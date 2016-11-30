В Хмельницкой области задержали 50-летнюю сутенершу
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сутенершу задержали в Хмельницкой области. Женщина за 150-200 гривен "продавала" проституток дальнобойщикам. Кроме платы от "клиентов", получала гонорар и от самих проституток. Об этом проинформировали в СК ГУ НПУ в Хмельницкой области, сообщает УНН.
В ведомстве рассказали корреспонденту УНН, что 50-летнюю жительницу области задержали "на горячем". Женщина наладила целую систему предоставления интимных услуг дальнобойщикам, которые останавливались на ночлег на территории одной из парковок в Хмельницком районе.
В ходе оперативно-профилактической отработки работниками отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, работниками ГУ НПУ области было установлено, что женщина управляла несколькими девушками легкого поведения. За сутенерские услуги она получала 150-200 гривен от водителя. Еще 100 гривен с каждого "клиента" сутенерше платили проститутки. Сами же "жрицы любви" оценивали свои услуги в 250-300 гривен.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.2 ст. 303 УК. Проводится досудебное расследование.