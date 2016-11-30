На Хмельниччині затримали 50-річну сутенерку

У відомстві розповіли кореспонденту УНН, що 50-річну мешканку області затримали "на гарячому". Жінка налагодила цілу систему надання інтимних послуг далекобійникам, які зупинялись на ночівлю на території однієї з парковок у Хмельницькому районі.

Під час оперативно-профілактичного відпрацювання працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, працівниками ГУ НПУ області було встановлено, що жінка керувала кількома дівчатами легкої поведінки. За сутенерські послуги вона отримувала 150-200 гривень від водія. Ще 100 гривень з кожного "клієнта" сутенерці платили повії. Самі ж "жриці кохання" оцінювали свої послуги в 250-300 гривень.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч.2 ст. 303 ККУ. Проводиться досудове розслідування.