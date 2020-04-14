В Хмельницкой области уже 35 случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Хмельницкой области на 9 утра 14 апреля зафиксировано уже 35 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Хмельницкой ОГА в Facebook.
"По состоянию на 9:00 14 апреля в Хмельницкой области 35 лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19. Из них 3 выздоровели, 2 летальных случая, 1 на контроле Черновицкого лабораторного центра", - сообщили в ОГА.
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 13 апреля было зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Хмельницкой области - 22 случая. Таким образом, в ОГА сообщили, что за сутки в области стало на 13 больше больных COVID-19.