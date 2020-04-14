На Хмельниччині вже 35 випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Хмельниччині на 9 ранку 14 квітня зафіксовано вже 35 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Хмельницької ОДА у Facebook.
"Станом на 9:00 14 квітня в Хмельницькій області 35 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них: 3 одужало, 2 летальних випадки, 1 на контролі Чернівецького лабораторного центру", - повідомили в ОДА.
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 13 квітня було зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Хмельницькій області — 22 випадки. Таким чином, в ОДА повідомили, що за добу в області стало на 13 більше хворих на COVID-19.