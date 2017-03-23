В Хмельницкой области обнаружили игорное заведение под вывеской "Украинской национальной лотереи"

"Подпольное игорное заведение располагалось в самом центре Каменца-Подольского по улице Князей Кориатовичей и действовал под вывеской Украинской национальной лотереи.

Во время санкционированных обысков сотрудники управления защиты экономики совместно со следователями изъяли 11 компьютеров с программным обеспечением для осуществления азартных игр, 2 HDD-диска, флэш-карту и почти 1,5 тысяч гривен наличными. Все изъятое направили на экспертизу", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 "Занятие игорным бизнесом" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, против "Украинской национальной лотереи" открыто уголовное производство также Национальной полицией Украины по подозрению в уклонении от уплаты налогов и организации игорного бизнеса под видом лотерей.

Установлено, что должностными лицами и учредителями компании с иностранными инвестициями "УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" (код ЕГРПОУ 24940541), ООО "ЛАКИ ЛЕНД" (код ЕГРПОУ 38323297), ООО "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ" (код ЕГРПОУ 37047683) созданы преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере путем использования фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом проведения государственных лотерей"

Недавно стало известно, что Всемирная лотерейная ассоциация исключила "УНЛ" из своего состава.