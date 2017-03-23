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На Хмельниччині виявили гральний заклад під вивіскою "Української національної лотереї"

На Хмельниччині виявили гральний заклад під вивіскою "Української національної лотереї"

Київ • УНН

 • 6924 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Під час обшуку працівники поліції вилучили 11 комп’ютерів з програмним забезпеченням для здійснення азартних ігор, 2 HDD-диски, флеш-карту та майже 1,5 тисячі гривень готівкою. Про це повідомили у Нацполіції Хмельницької області, передає УНН.

“Підпільний гральний заклад розташовувався у самому центрі Кам’янця-Подільського по вулиці Князів Коріатовичів і діяв під вивіскою Української національної лотереї.

Під час санкціонованих обшуків працівники управління захисту економіки спільно зі слідчими вилучили 11 комп’ютерів з програмним забезпеченням для здійснення азартних ігор, 2 HDD-диски, флеш-карту та майже 1,5 тисячі гривень готівкою. Усе вилучене направили на експертизу”, - повідомили у поліції.

По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 “Зайняття гральним бізнесом” Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, проти “Української національної лотереї” відкрито кримінальне провадження також Національною поліцією України за підозрою в ухиленні від сплати податків та організації грального бізнесу під виглядом лотерей.

Установлено, що службовими особами та засновниками Підприємства з іноземними інвестиціями “УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ” (код ЄДРПОУ 24940541), ТОВ “ЛАКІ ЛЕНД” (код ЄДРПОУ 38323297), ТОВ “ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ” (код ЄДРПОУ 37047683) створено злочинні схеми щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі шляхом використання фіктивних підприємств та організації зайняття гральним бізнесом під виглядом проведення державних лотерей

Нещодавно стало відомо, що Всесвітня лотерейна асоціація виключила “УНЛ” зі свого складу.

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