В Хмельницкой области взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Хмельницкой области слышны взрывы. Это работа ПВО, сообщил первый заместитель руководителя ОВА Тюрин, передает УНН.
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«Жители нашей области могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги», — написал чиновник.
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Позже он добавил, что ПВО сработала отлично.
"Спасибо силам ПВО за отличную работу. Пострадавших нет. Повреждений гражданской инфраструктуры нет", - написав чиновник.
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В ночь на воскресенье Силы обороны юга сообщили о работе ПВО на Николаевщине. там слышали взрывы.
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