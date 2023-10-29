На Хмельниччині вибухи, працює ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Хмельниччині чутно вибухи. Це робота ППО, повідомив перший заступник керівника ОВА Тюрін, передає УНН.
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"Жителі нашої області могли чути вибухи. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", — написав чиновник.
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Згодом Тюрін додав, що ППО спрацювала відмінно.
"Дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень цивільної інфраструктури немає", - написав посадовець.
Додамо
У ніч на неділю Сили оборони півдня повідомили про роботу ППО на Миколаївщині. там чули вибухи.
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