В Хмельницкой области продолжается противостояние между верующими УПЦ МП и ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Камянце-Подольском Хмельницкой области третий день подряд продолжаются столкновения между верующими УПЦ (мп) и ПЦУ, со ссылкой на одну из организаторов акции возле собора Аллу Чепелюк сообщает "Суспільне", пишет УНН.
Детали
Третий день подряд в Каменце-Подольском горожане собираются возле собора Александра Невского. Из-за столкновений между верующими на месте дежурит полиция.
По словам одной из организаторов акции Аллы Чепелюк, около 200 прихожан УПЦ (МП) стоят на входе в храм с украинским флагом, поют молитв, крестным ходом обходят собор и не впускают внутрь каменчан, которые требуют перехода собора Александра Невского в ПЦУ.
Утром 10 апреля их собралось около 50 человек.
"Были небольшие стычки, когда один из каменчан, который на собрании проголосовал за переход общины в ПЦУ, хотел пройти сквозь плотную цепь прихожан. Мужчину вытолкали, на месте дежурит полиция", - сказала Алла Чепелюк.
Документы о перерегистрации собора Александра Невского из УПЦ (мп) в ПЦУ еще готовят, повезут в ОВА на этой неделе, добавила Алла Чепелюк.
Дополнение
Хмельницкий городской совет на внеочередной сессии прекратил право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ (МП).
Также Хмельницкий областной совет принял решение о запрете УПЦ (московского патриархата) на территории области.
Как отметила депутат Каменец-Подольского городского совета Ирина Шелепницкая, за переход собора Александра Невского в ПЦУ 8 апреля проголосовали около четырех тысяч камянчан.