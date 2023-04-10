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В Хмельницкой области продолжается противостояние между верующими УПЦ МП и ПЦУ

В Хмельницкой области продолжается противостояние между верующими УПЦ МП и ПЦУ

Киев • УНН

 • 775054 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Камянце-Подольском Хмельницкой области третий день подряд продолжаются столкновения между верующими УПЦ (мп) и ПЦУ, со ссылкой на одну из организаторов акции возле собора Аллу Чепелюк сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

Третий день подряд в Каменце-Подольском горожане собираются возле собора Александра Невского. Из-за столкновений между верующими на месте дежурит полиция.

По словам одной из организаторов акции Аллы Чепелюк, около 200 прихожан УПЦ (МП) стоят на входе в храм с украинским флагом, поют молитв, крестным ходом обходят собор и не впускают внутрь каменчан, которые требуют перехода собора Александра Невского в ПЦУ.

Утром 10 апреля их собралось около 50 человек.

"Были небольшие стычки, когда один из каменчан, который на собрании проголосовал за переход общины в ПЦУ, хотел пройти сквозь плотную цепь прихожан. Мужчину вытолкали, на месте дежурит полиция", - сказала Алла Чепелюк.

Документы о перерегистрации собора Александра Невского из УПЦ (мп) в ПЦУ еще готовят, повезут в ОВА на этой неделе, добавила Алла Чепелюк.

Дополнение

Хмельницкий городской совет на внеочередной сессии прекратил право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ (МП).

Также Хмельницкий областной совет принял решение о запрете УПЦ (московского патриархата) на территории области.

Как отметила депутат Каменец-Подольского городского совета Ирина Шелепницкая, за переход собора Александра Невского в ПЦУ 8 апреля проголосовали около четырех тысяч камянчан.

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