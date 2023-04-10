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На Хмельниччині продовжується протистояння між вірянами УПЦ МП та ПЦУ

На Хмельниччині продовжується протистояння між вірянами УПЦ МП та ПЦУ

Київ • УНН

 • 775055 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Кам’янці-Подільському Хмельницької області третій день поспіль продовжуються сутички між вірянами УПЦ (мп) та ПЦУ, з посиланням на одну з організаторок акції біля собору Аллу Чепелюк повідомляє Суспільне, пише УНН.

Деталі

Третій день поспіль у Кам'янці-Подільському містяни збираються біля собору Олександра Невського. Через сутички між вірянами на місці чергує поліція.

За словами однієї з організаторок акції Алли Чепелюк, близько 200 парафіян УПЦ (мп) стоять на вході в храм з українським прапором, співають молитов, хресним ходом обходять собор і не впускають всередину кам'янчан, які вимагають переходу собору Олександра Невського до ПЦУ.

Вранці 10 квітня їх зібралось приблизно 50 осіб.

"Були невеликі сутички, коли один із кам'янчан, який на зборах проголосував за перехід громади до ПЦУ, хотів пройти крізь щільний ланцюг парафіян. Чоловіка виштовхали, на місці чергує поліція", - сказала Алла Чепелюк.

Документи про перереєстрацію собору Олександра Невського з УПЦ (мп) до ПЦУ ще готують, повезуть в ОВА на цьому тижні, додала Алла Чепелюк.

Доповнення

Хмельницька міська рада на позачерговій сесії припинили право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, що належав УПЦ (мп).

Також Хмельницька обласна рада ухвалила рішення щодо заборони УПЦ (московського патріархату) на території області.

Як зазначила депутатка Кам'янець-Подільської міської рада Ірина Шелепницька, за перехід собору Олександра Невського до ПЦУ 8 квітня проголосували близько чотирьох тисяч кам’янчан.

Українські Національні Новини

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