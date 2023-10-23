В Хмельницкой области работала ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. россияне обстреляли Хмельницкую область, в области работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.
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«Очередная вражеская атака по Хмельницкой области. И снова на защите наши силы ПВО. По состоянию на это время, сведений о пострадавших или повреждения имущества нет. Спасибо за оборону Вооруженным Силам Украины!», — сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.
Отметим, что воздушная тревога в области объявлялась между 4.12 и 5.48 утра 23 октября.
Добавим
Ночью 23 октября раздавались взрывы в Кировоградской области и на Киевщине.