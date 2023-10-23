В Хмельницкой области работала ПВО

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 13351 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 78263 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 46527 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 69631 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 202585 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 72024 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 121648 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167431 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155347 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155471 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
50%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 86715 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 90482 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 85425 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 125687 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 54418 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 78226 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 127619 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 202535 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 266481 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 318050 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 2594 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 12781 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 55754 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 55139 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 53659 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

В Хмельницкой области работала ПВО

Киев • УНН

 • 161729 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. россияне обстреляли Хмельницкую область, в области работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

В Хмельницкой области работала ПВО

Цитата

«Очередная вражеская атака по Хмельницкой области. И снова на защите наши силы ПВО. По состоянию на это время, сведений о пострадавших или повреждения имущества нет. Спасибо за оборону Вооруженным Силам Украины!», — сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин. 

Отметим, что воздушная тревога в области объявлялась между 4.12 и 5.48 утра 23 октября. 

Добавим

Ночью 23 октября раздавались взрывы в Кировоградской области и на Киевщине. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.18
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04