В Хмельницкой области работала ПВО

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«Очередная вражеская атака по Хмельницкой области. И снова на защите наши силы ПВО. По состоянию на это время, сведений о пострадавших или повреждения имущества нет. Спасибо за оборону Вооруженным Силам Украины!», — сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Отметим, что воздушная тревога в области объявлялась между 4.12 и 5.48 утра 23 октября.

Добавим

Ночью 23 октября раздавались взрывы в Кировоградской области и на Киевщине.