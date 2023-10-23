На Хмельниччині працювала ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. росіяни обстріляли Хмельниччину, в області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.
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«Чергова ворожа атака по Хмельниччині. І знову на захисті наші сили ППО. Станом на цей час, відомостей щодо постраждалих або пошкодження майна немає. Дякуємо за оборону Збройним Силам України!», — повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
Відзначимо, що повітряна тривога в області оголошувалась мід 4.12 та 5.48 ранку 23 жовтня.
Додамо
Уночі 23 жовтня лунали вибухи у Кіровоградській області та на Київщині.