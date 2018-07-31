В Хмельницкой области едва не произошла утечка аммиака
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. В Хмельницкой области спасатели ГСЧС предотвратили утечку аммиака. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, передает УНН.
“В результате выхода из строя рабочей арматуры цистерны произошла незначительная утечка опасного химического вещества через предохранительный клапан. Остатки химического вещества под наблюдением спасателей-химиков были перекачаны в другую цистерну специализированного предприятия, осуществляющего транспортировку химически опасных веществ”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, в 10:29 понедельника, 30 июля, от дежурного полиции была получена информация о возможной разгерметизации емкости с аммиаком на территории одного из фермерских хозяйств вблизи г.Староконстантинов Хмельницкой области.
К месту вызова было направлено дежурное отделение пожарных, спасательное отделение и передвижная химическая лаборатория аварийно-спасательного отряда спецназначения.
Как оказалось, на территории фермерского хозяйства находится 8 автоцистерн для перевозки аммиака. Последние были оставлены на хранение в 2017 году. В одной из цистерн осталось около 5 тонн аммиака и вследствие выхода из строя рабочей арматуры цистерны произошлв незначительная утечка опасного химического вещества через предохранительный клапан. Спасатели провели процедуру перекачки аммиака, и таким образом смогли предотвратить значительному химическому загрязнению территории.
По результатам проб воздуха химико-радиологической лаборатории угрозы жизни и здоровью населения и окружающей среде сейчас отсутствуют.
Следует отметить, что сочетание аммиака с обычным воздухом опасно из-за высокой вероятности взрыва. Кроме того, это высокотоксичное вещество, которое в высоких концентрациях может вызвать ожог верхних дыхательных путей.
Напомним, 16 июля пожар на мини-НПЗ в Харьковской области привел к гибели 21-летнего рабочего.