На Хмельниччині ледь не стався витік аміаку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У Хмельницькій області рятувальники ДСНС запобігли витоку аміаку. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Хмельницькій області, передає УНН.
“У результаті виходу з ладу робочої арматури цистерни стався незначний витік небезпечної хімічної речовини через запобіжний клапан. Залишки хімічної речовини під наглядом рятувальників-хіміків були перекачані в іншу цистерну спеціалізованого підприємства, що здійснює транспортування хімічно небезпечних речовин”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, о 10:29 понеділка, 30 липня, від чергового поліції було отримано інформацію про ймовірну розгерметизацію ємності з аміаком на території одного з фермерських господарств поблизу м. Старокостянтинів Хмельницької області.
До місця виклику було направлено чергове відділення вогнеборців, рятувальне відділення та пересувну хімічну лабораторію аварійно-рятувального загону спецпризначення.
Як виявилось, на території фермерського господарства знаходиться 8 автоцистерн для перевезення аміаку. Останні були залишені на зберігання в 2017 році. В одній із цистерн залишилося близько 5 тонн аміаку і через виход з ладу робочої арматури цистерни стався незначний витік небезпечної хімічної речовини через запобіжний клапан. Рятувальники здійснили процедуру перекачування аміаку, і таким чином змогли запобігти значній хімічному забрудненню території.
За результатами проб повітря хіміко-радіологічної лабораторії загрози життю і здоров’ю населення та навколишньому середовищу зараз немає.
Слід зазначити, що поєднання аміаку зі звичайним повітрям є небезпечним через високу ймовірність вибуху. Крім того, це високотоксична речовина, яка у високих концентраціях може викликати опік верхніх дихальних шляхів.
Нагадаємо, 16 липня пожежа на міні-НПЗ на Харківщині призвела до загибелі 21-річного робітника.