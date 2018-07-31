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На Хмельниччині ледь не стався витік аміаку

На Хмельниччині ледь не стався витік аміаку

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КИЇВ. 31 липня. УНН. У Хмельницькій області рятувальники ДСНС запобігли витоку аміаку. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Хмельницькій області, передає УНН. 

“У результаті виходу з ладу робочої арматури цистерни стався незначний витік небезпечної хімічної речовини через запобіжний клапан. Залишки хімічної речовини під наглядом рятувальників-хіміків були перекачані в іншу цистерну спеціалізованого підприємства, що здійснює транспортування хімічно небезпечних речовин”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, о 10:29 понеділка, 30 липня, від чергового поліції було отримано інформацію про ймовірну розгерметизацію ємності з аміаком на території одного з фермерських господарств поблизу м. Старокостянтинів Хмельницької області.

До місця виклику було направлено чергове відділення вогнеборців, рятувальне відділення та пересувну хімічну лабораторію аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Як виявилось, на території фермерського господарства знаходиться 8 автоцистерн для перевезення аміаку. Останні були залишені на зберігання в 2017 році. В одній із цистерн залишилося близько 5 тонн аміаку і через виход з ладу робочої арматури цистерни стався незначний витік небезпечної хімічної речовини через запобіжний клапан. Рятувальники здійснили процедуру перекачування аміаку, і таким чином змогли запобігти значній хімічному забрудненню території.

За результатами проб повітря хіміко-радіологічної лабораторії загрози життю і здоров’ю населення та навколишньому середовищу зараз немає.

Слід зазначити, що поєднання аміаку зі звичайним повітрям є небезпечним через високу ймовірність вибуху. Крім того, це високотоксична речовина, яка у високих концентраціях може викликати опік верхніх дихальних шляхів.

Нагадаємо, 16 липня пожежа на міні-НПЗ на Харківщині призвела до загибелі 21-річного робітника.

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