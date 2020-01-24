В Хмельницкой области "черные" лесорубы травмировали офицера полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В Славутском районе Хмельницкой области во время задержания "черных" лесорубов травмировали участкового офицера полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
"Водитель грузовика, на котором перевозили незаконно срезанные дубы, при задержании оказал активное сопротивление участковому, нанеся ему телесные повреждения. Злоумышленника задержали на месте. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Кроме того, открыто уголовное производство по факту незаконной порубки и перевозки леса", - говорится в сообщении.
Так, происшествие произошло в ночь с 23 на 24 января в Славутском районе. Злоумышленников, которые погрузили и начали вывозить на "Урале" дубы из лесополосы, заметили сотрудники военизированной охраны железной дороги. Они сразу сообщили об этом лесоводам и пытались остановить правонарушителей, повредив колеса грузовика.
По словам охранников, злоумышленников было двое: один сразу убежал пешим ходом, а другой пытался покинуть место происшествия на грузовике. Его начали преследовать лесоводы вместе с участковым офицером полиции, которые оперативно прибыли на вызов.
Когда грузовик застрял в пашне, водитель оставил транспортное средство и попытался убежать пешком, однако участковый его догнал. Во время задержания преступник оказал активное сопротивление и нанес участковому несколько ударов в голову и туловище.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 27-летний житель Славуты. Его сообщника ищут.
Работники полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас следственные действия в рамках обоих уголовных производств продолжаются. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения.
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