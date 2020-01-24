В Хмельницкой области "черные" лесорубы травмировали офицера полиции

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 3738 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 15704 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 56099 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 120784 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 128514 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197205 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195269 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 408786 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229167 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 515485 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
76%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 13860 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 22898 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 13173 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 11470 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 7676 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 158546 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 146459 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 234084 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 408786 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 515485 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 56099 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49055 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 47564 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54343 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 84674 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Хмельницкой области "черные" лесорубы травмировали офицера полиции

Киев • УНН

 • 13318 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Славутском районе Хмельницкой области во время задержания "черных" лесорубов травмировали участкового офицера полиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

В Хмельницкой области "черные" лесорубы травмировали офицера полиции

"Водитель грузовика, на котором перевозили незаконно срезанные дубы, при задержании оказал активное сопротивление участковому, нанеся ему телесные повреждения. Злоумышленника задержали на месте. Решается вопрос об объявлении ему подозрения. Кроме того, открыто уголовное производство по факту незаконной порубки и перевозки леса", - говорится в сообщении.

Так, происшествие произошло в ночь с 23 на 24 января в Славутском районе. Злоумышленников, которые погрузили и начали вывозить на "Урале" дубы из лесополосы, заметили сотрудники военизированной охраны железной дороги. Они сразу сообщили об этом лесоводам и пытались остановить правонарушителей, повредив колеса грузовика.

По словам охранников, злоумышленников было двое: один сразу убежал пешим ходом, а другой пытался покинуть место происшествия на грузовике. Его начали преследовать лесоводы вместе с участковым офицером полиции, которые оперативно прибыли на вызов.

Когда грузовик застрял в пашне, водитель оставил транспортное средство и попытался убежать пешком, однако участковый его догнал. Во время задержания преступник оказал активное сопротивление и нанес участковому несколько ударов в голову и туловище.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 27-летний житель Славуты. Его сообщника ищут.

Работники полиции открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 246 (Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следственные действия в рамках обоих уголовных производств продолжаются. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании ему меры пресечения.

Напомним, в Гослесагентстве начали увольнять чиновников за незаконные рубки.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,446.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.98