На Хмельниччині “чорні” лісоруби травмували офіцера поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. У Славутському районі Хмельницької області під час затримання “чорних” лісорубів травмували дільничного офіцера поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.
“Водій вантажівки, на якій перевозили незаконно зрізані дуби, під час затримання чинив активний опір дільничному, завдавши йому тілесних ушкоджень. Зловмисника затримали на місці. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Крім того, відкрито кримінальне провадження за фактом незаконної порубки та перевезення лісу”, — йдеться у повідомленні.
Так, подія сталась в ніч з 23 на 24 січня у Славутському районі. Зловмисників, які повантажили і почали вивозити на “Уралі” дуби з лісосмуги, помітили співробітники воєнізованої охорони залізниці. Вони одразу повідомили про це лісівників і намагалися зупинили правопорушників, пошкодивши колеса вантажівки.
За словами охоронців, зловмисників було двоє: один одразу втік пішим ходом, а інший намагався залишити місце події на вантажівці. Його почали переслідувати лісівники разом з дільничним офіцером поліції, котрі оперативно прибули на виклик.
Коли вантажівка застрягла у ріллі, водій залишив транспортний засіб і спробував втекти пішки, проте дільничний його наздогнав. Під час затримання правопорушник чинив активний опір і наніс дільничному декілька ударів у голову та тулуб.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 27-річний житель Славути. Його спільника розшукують.
Працівники поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч.1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.
Наразі слідчі дії в рамках обох кримінальних проваджень тривають. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Держлісагентстві почали звільняти чиновників через незаконні рубки.