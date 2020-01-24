У Держлісагентстві почали звільняти чиновників через незаконні рубки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Голова Держлісагентства Андрій Заблоцький заявив, що почалося очищення лісової галузі України, і він підписав наказ про звільнення з посади директора державного підприємства "Гутянське лісове господарство", що на Харківщині, Віктора Сиси. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Почали очищення лісової галузі України!!! Сьогодні підписав наказ про звільнення Віктора Сиси з посади директора Гутянського лісгоспу, що на Харківщині. Людина, яка порушує законодавство і не забезпечує збереження та ефективне використання лісових ресурсів, не може працювати в лісовому господарстві. Допускати такі обсяги незаконних рубок просто неприпустимо. Від цього страждає і навколишнє середовище, і лісогосподарське підприємство, і держава", - вказав Заблоцький.
Він наголосив, що "потрібно працювати чесно та ефективно, а з окремими особами, які цього не розуміють, будемо прощатися".
Нагадаємо, Заблоцький заявив, що збитки через незаконні вирубки лісів перевищили мільярд гривень.