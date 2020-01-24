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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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В Гослесагентстве начали увольнять чиновников из-за незаконных рубок

Киев • УНН

 • 16719 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий заявил, что началось очищение лесной отрасли Украины, и он подписал приказ об увольнении с должности директора государственного предприятия "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области, Виктора Сысы. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

В Гослесагентстве начали увольнять чиновников из-за незаконных рубок

"Начали очистку лесной отрасли Украины!!! Сегодня подписал приказ об увольнении Виктора Сысы с должности директора Гутянского лесхоза, что в Харьковской области. Человек, который нарушающий законодательство и не обеспечивающий сохранность и эффективное использования лесных ресурсов, не может работать в лесном хозяйстве. Допускать такие объемы незаконных рубок просто недопустимо. От этого страдает и окружающая среда, и лесохозяйственное предприятие, и государство", - отметил Заблоцкий.

Он отметил, что "нужно работать честно и эффективно, а с отдельными лицами, которые этого не понимают, будем прощаться".

Напомним, Заблоцкий заявил, что убытки из-за незаконных рубок лесов превысили миллиард гривен.

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