В Гослесагентстве начали увольнять чиновников из-за незаконных рубок
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий заявил, что началось очищение лесной отрасли Украины, и он подписал приказ об увольнении с должности директора государственного предприятия "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области, Виктора Сысы. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"Начали очистку лесной отрасли Украины!!! Сегодня подписал приказ об увольнении Виктора Сысы с должности директора Гутянского лесхоза, что в Харьковской области. Человек, который нарушающий законодательство и не обеспечивающий сохранность и эффективное использования лесных ресурсов, не может работать в лесном хозяйстве. Допускать такие объемы незаконных рубок просто недопустимо. От этого страдает и окружающая среда, и лесохозяйственное предприятие, и государство", - отметил Заблоцкий.
Он отметил, что "нужно работать честно и эффективно, а с отдельными лицами, которые этого не понимают, будем прощаться".
Напомним, Заблоцкий заявил, что убытки из-за незаконных рубок лесов превысили миллиард гривен.