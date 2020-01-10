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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111376 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112664 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125771 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104597 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107638 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107808 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131830 просмотра

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В Хмельницкой области в результате столкновения двух легковушек пострадали три человека

В Хмельницкой области в результате столкновения двух легковушек пострадали три человека

Киев  •  УНН

 • 10365 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Хмельницкой области в ДТП с участием легковых Volkswagen Jetta и Daewoo Nexia пострадали три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Хмельницкой области.

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 9 января, около 16:50 часов на автодороге "Городище - Ровно - Староконстантинов" вблизи города Славута.

"По предварительной информации, 33-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 43-летнего жителя села Корчик. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Jetta получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию", - говорится в сообщении.

У водителя и 45-летней пассажирки Daewoo Nexia диагностировали ушибы различных частей тела. Их госпитализировали в травматологическое отделение Славутского центральной районной больницы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Николаевской области 40-летний водитель легковушки столкнулся с грузовиком и погиб на месте происшествия.

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