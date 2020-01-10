В Хмельницкой области в результате столкновения двух легковушек пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Хмельницкой области в ДТП с участием легковых Volkswagen Jetta и Daewoo Nexia пострадали три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Хмельницкой области.
Так, дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 9 января, около 16:50 часов на автодороге "Городище - Ровно - Староконстантинов" вблизи города Славута.
"По предварительной информации, 33-летний местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia под управлением 43-летнего жителя села Корчик. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Jetta получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию", - говорится в сообщении.
У водителя и 45-летней пассажирки Daewoo Nexia диагностировали ушибы различных частей тела. Их госпитализировали в травматологическое отделение Славутского центральной районной больницы.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Николаевской области 40-летний водитель легковушки столкнулся с грузовиком и погиб на месте происшествия.