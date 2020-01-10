На Хмельниччині через зіткнення двох легковиків постраждало троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. На Хмельниччині у ДТП за участю легковиків Volkswagen Jetta та Daewoo Nexia постраждало троє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Хмельницькій області.
Так, дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 9 січня, близько 16:50 години на автодорозі сполученням "Городище — Рівне — Старокостянтинів" поблизу міста Славута.
"За попередньою інформацією, 33-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Jetta, допустив зіткнення з автівкою Daewoo Nexia під керуванням 43-річного жителя села Корчик. У результаті ДТП водій автомобіля Volkswagen Jetta отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми і у важкому стані був госпіталізований до реанімації", - сказано у повідомленні.
У водія та 45-річної пасажирки Daewoo Nexia діагностували забійні рани різних частин тіла. Їх госпіталізували до травматологічного відділення Славутської центральної районної лікарні.
По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, на Миколаївщині 40-річний водій легковика скоїв зіткнення з вантажівкою і загинув на місці події.