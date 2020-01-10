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На Миколаївщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика

На Миколаївщині внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув водій легковика

Київ • УНН

 • 15022 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. На Миколаївщині 40-річний водій легковика скоїв зіткнення з вантажівкою і загинув на місці події. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Миколаївської області.

"Вчора, 9 січня, приблизно о 22:20 на 106 км автодороги Н-24 "Благовіщенське – Миколаїв" у Арбузинському районі водій автомобіля Nissan виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 40-річний водій легковика від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події. 51-річний водій вантажівки не постраждав", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть".

Наразі встановлюються усі обставини та причини автоаварії.

Нагадаємо, у Львові в ДТП загинула 3-річна дівчинка. Ще двоє учасників ДТП отримали тілесні ушкодження.

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