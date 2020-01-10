В Николаевской области в результате столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Николаевской области 40-летний водитель легковушки столкнулся с грузовиком и погиб на месте происшествия. Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевской области.
"Вчера, 9 января, примерно в 22:20 на 106 км автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев" в Арбузинском районе водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем DAF. В результате дорожно-транспортного происшествия 40-летний водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 51-летний водитель грузовика не пострадал", - говорится в сообщении.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть".
Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.
Напомним, во Львове в ДТП погибла 3-летняя девочка. Еще двое участников ДТП получили телесные повреждения.